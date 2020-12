Creusa Gramacho Carosella, conhecida por Zora Yonara, morreu aos 91 anos Luciano Belford / Agência O Dia

Em sepultamento no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, o corpo da astróloga Zora Yonara foi enterrado na tarde deste sábado (12). O velório teve início por volta das 16h. Batizada de Creusa Gramacho Carosella, ela tinha 91 anos e sofria de Mal de Alzheimer. A morte aconteceu em consequência de uma pneumonia na tarde dessa sexta-feira (11), no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, bairro onde morava.

Presente nas manhãs do rádio carioca, Zora Yonara trabalhava no programa Show do Antônio Carlos, na Rádio Tupi, e era conhecida como a maior astróloga do Brasil. Seu nome artístico foi dado pelo radialista Mário Luiz Barbato, ex-diretor da Rádio Globo, em homenagem à atriz Yoná Magalhães, que morreu em 2015.

