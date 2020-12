Prefeito de Nilópolis, Farid Abrão (PTB) Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 19:31 | Atualizado 12/12/2020 20:06

Rio - O prefeito de Nilópolis, Farid Abrão David (PTB), foi enterrado no início da tarde deste sábado (12) no cemitério de Ricardo de Alburquerque, na Zona Norte do Rio. O político de 76 anos morreu na noite de sexta-feira , por complicações da Covid-19. Para evitar o risco de disseminação do vírus, o velório foi curto e com poucos parentes.

Farid Abrão foi deputado estadual e presidente do Beija-Flor de Nilópolis. O político havia sido diagnosticado com o novo coronavírus pouco antes das eleições e esteva internado no Copa D'Or desde o último dia 30. Segundo as primeiras informações, o estado de saúde de Abrão se agravou nos últimos dias.

Decidido a se aposentar da vida pública após este terceiro mandato na prefeitura, Farid comandou a campanha do sobrinho Abraãozinho David, que foi eleito para assumir, em 2021, a prefeitura da cidade. Enquanto isso, assume a Prefeitura a vice e esposa de Farid, Jane Louise Martins David , nilopolitana, 74 anos. Farid deixa três filhos - Ricardo, que também já foi deputado estadual, Flávia e Adriana - e sete netos.

Beija-Flor decreta luto

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis decretou luto pela morte do prefeito. Farid foi presidente da agremiação por 18 anos e era irmão do presidente de honra da escola, Anísio Abraão David.

"A história do município e da escola de samba está intrinsecamente ligada e o Sr. Farid foi um grande líder à frente de ambos e deixa sólido legado. Hoje, o pranto rola, mas dentro em breve esperamos que o samba faça essa dor no peito ir embora. Nossa gratidão, nossas preces e nossas condolências à familiares, amigos, ao povo nilopolitano e à família Beija-Flor. Descanse em paz num céu azul e branco, Farid", diz comunicado publicado pela escola em suas redes sociais.

Neguinho da Beija-flor também se manifestou sobre a morte de Farid. Em seus perfis na redes sociais, o intérprete da Azul e Branco de Nilópolis lamentou "mais um grande amigo" ser vítima da covid-19 e prestou condolências aos familiares. "Fica a saudade de um amigo, uma pessoa que faz parte da minha história. Meu coração está partido", postou Neguinho, que chegou a ser internado no fim de novembro por causa da covid-19

Escolas do Grupo Especial divulgaram nota manifestando solidariedade pela morte de Farid. A Grande Rio, de Duque de Caxias, lamentou: "em meio a tantas dores, aquela tão pungente: a da perda de um verdadeiro amigo. O Acadêmicos do Grande Rio, em nome do seu presidente Milton Perácio e dos seus Presidentes de Honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira, expressa seu profundo pesar pelo falecimento, no dia de hoje, de Farid Abraão David. Mais do que um companheiro de jornada do mundo do samba, choramos pela saudade que deixará uma pessoa próxima de nossos corações. Pelo padrinho da nossa Ala das Baianas, rogamos a Deus que o receba em seus braços. À família Abraão David e a todo o povo nilopolitano, nos somamos humildemente ao enorme luto e tristeza, desejando que Ele nos conforte o coração".

Governador em exercício e escolas se manifestam

O governador em exercício Cláudio Castro emitiu uma nota de pesar. "Com profundo pesar, recebo a notícia do falecimento do prefeito de Nilópolis, Farid Abrão David, na noite desta sexta-feira, vítima da covid-19. Durante anos trabalhou pelo município e se dedicou a melhorar a vida da população. Expresso também minha solidariedade aos familiares e amigos, assim como a todos aqueles que perderam entes queridos nesta pandemia", diz a nota.