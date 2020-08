Galeria de Fotos Ativistas fazem ato contra reintegração de posse da Casa Nem Estefan Radovicz / Agência O DIA Ativistas fazem ato contra reintegração de posse da Casa Nem Estefan Radovicz / Agência O DIA Ativistas fazem ato contra reintegração de posse da Casa Nem Estefan Radovicz / Agência O DIA

Rio - Ativistas e ocupantes da Casa Nem, em Copacabana, Zona Sul do Rio fazem ato contra reintegração de posse autorizada pela justiça, nesta segunda-feira. Um grupo com cerca de 15 pessoas bloqueia entrada da ocupação, onde vivem cerca de 51 moradores e cerca de 20 famílias. A Polícia Militar e a Guarda Municipal aguardam decisão da justiça para realizar o despejo dos moradores do lar, que acolhe pessoas LGBT em estado de vulnerabilidade. Até às 11h30, a reintegração, marcada inicialmente para às 9h, ainda não havia sido realizada.Segundo uma advogada da Subsecretaria de Habitação do Estado, o governo tenta encontrar um local que acomode todas as famílias. Entre os moradores, haveriam, inclusive, crianças.