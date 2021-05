Bartô Galeano Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:50 | Atualizado 28/05/2021 09:52

Rio - A Nikita Music Digital é o novo cliente da agência Atabaque, que prepara lançamentos e relançamentos nas plataformas digitais. Trata-se de um projeto para trazer à tona um manancial riquíssimo da música brasileira, grande parte dele inédito há mais de 40 anos, de artistas que ainda não disponibilizam seu trabalho nos serviços de streaming.

O primeiro artista a ser trabalhado é o Rei do Brega Bartô Galeno, que comemora 45 anos de carreira com o lançamento inédito de sua obra no Spotify, Deezer, entre outros. Dono do hit “No Toca-fita do meu Carro”, música que alcançou milhões de ouvintes apaixonados nos anos 70, Bartô continua atuante e celebra a chegada do material no streaming. Os álbuns Só lembranças (1976), Bartô Galeno (1977), No Toca-Fita do Meu Carro (1978), Tudo é Nada Sem Você (1979) e Bartô Galeno (1980) começam a ser disponibilizados essa semana.

A Atabaque tem o objetivo de analisar dados, conectar pessoas e criar hits. A empresa vem com a proposta de ser uma aceleradora de talentos e um laboratório de experiências para desenvolver carreiras, projetos e criar oportunidades. Liderada pelo ex-CMO da powerhouse Kondzilla, André Izidro, e pelo sócio Odilon Borges, advogado com especialização em Direitos Autorais, contratos internacionais e licenciamento; a Atabaque firma parceria com a Nikita visando grandes lançamentos para o próximo semestre como Mastruz com Leite, Voz da Verdade, Limão com Mel, Dodô Pressão, Junior Vianna.