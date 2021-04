Angélica João Cotta / TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 19:10

Rio - Angélica arrecadou R$ 19 mil após colocar 250 peças de suas roupas de luxo à venda em um brechó online. Em menos de 24 horas a apresentadora vendeu todas as peças e o valor será revertido para a ONG Retiro dos Artistas.



O bazar faz parte do projeto closet do Bem, organizado por Fair Closet. A intenção é colocar peças de celebridades à venda e já teve a participação de Rodrigo Simas e Agatha Moreira.