Cleo Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 13:37 | Atualizado 29/05/2021 13:39

Cleo surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto de um ensaio ousado, nesta sábado. Na imagem, a atriz e cantora surge de topless e com uma calça folgada.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, Cleo citou uma música da cantora Olivia Rodrigo. "I was your favorite crime [Eu fui seu crime favorito]".



Nos comentários, Cleo ganhou elogios de famosos e anônimos. "Minha princesa", disse Ariadna Arantes. "Amei", disse Vanessa Goiácomo. "Gata para c....", escreveu o namorado de Cleo, Leandro d'Lucca.