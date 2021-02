Atriz de 'Pantanal' faz topless em praia do Rio

Rio - A atriz Giovanna Gold, de 56 anos, que ficou conhecida por conta da personagem Zefa de "Pantanal", aproveitou a quinta-feira para ir à praia. Bem à vontade, Giovanna fez topless e entrou no mar sem a parte de cima do biquíni. Ao perceber que estava sendo fotografada, ela ainda fez várias poses e algumas caras e bocas. Em setembro do ano passado, Giovanna já havia chamado atenção ao ir à praia com um modelito transparente