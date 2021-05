Simone Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 12:36

Rio - Simone Mendes compartilhou uma foto nas redes sociais em um quarto de hospital na noite desta sexta-feira. Na imagem, a cantora, da dupla com Simaria, aparece deitada com uma pulseira de internação no braço e de mãos dadas com o marido, Kaká Diniz.



"Vou ficar três dias off, meus amores. Está tudo bem comigo. Depois explico", declarou a cantora. Kaká também compartilhou um vídeo em que aparece andando nos corredores do hospital, mas sem revelar o motivo.