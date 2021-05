Fernando Medeiros e Aline Gotschalg Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 29/05/2021 10:05

Fernando Medeiros e Aline Gotschalg, que se conheceram no "Big Brother Brasil 15" e são pais do fofo Lucca, não cabem em si de tanta felicidade. O motivo? A aquisição do imóvel que tanto idealizaram. "Será que o coração, aqui, está ansioso?", começou dizendo ele.



"Mais um passo, mais um sonho sendo construído a dois. Essa vai ser do nosso jeito, vamos pensar em cada detalhe. Vocês acham que vai ter uma quadra de basquete?", manifestou-se o apresentador da NBA Brasil, aludindo à importância do esporte em sua vida.







View this post on Instagram A post shared by FeMedeiros (@femedeirostt)



Além disso, em uma relação profunda com o mundo digital, Fê Medeiros aproveitou para incentivar seus seguidores por meio da novidade. "Que sirva de inspiração para aqueles que buscam evoluir em todos os aspectos", ressaltou, frisando que o resultado obtido é fruto de "muito trabalho e dedicação". Além disso, em uma relação profunda com o mundo digital, Fê Medeiros aproveitou para incentivar seus seguidores por meio da novidade. "Que sirva de inspiração para aqueles que buscam evoluir em todos os aspectos", ressaltou, frisando que o resultado obtido é fruto de "muito trabalho e dedicação".

Publicidade

Por fim, entre cliques e vídeos, revelou que ele e Aline têm buscado por isso há algum tempo, mencionando que, "depois de um olhar pro outro e dizer: 'chegou a hora', é sinal de que estamos no caminho certo". Para finalizar, falou do orgulho mútuo que existe entre ambos.