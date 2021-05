Deolane Bezerra, noiva de MC Kevin, em entrevista ao Fantástico. Reprodução/TV Globo

Deolane Bezerra usou as redes sociais após rumores de que teria um relacionamento com um homem preso nesta sexta-feira, em São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo "Cidade Alerta", da Record, a viúva de MC Kevin teria sido ex-esposa do rapaz. No Instagram, a advogada negou o casamento.

"Foi presa hoje uma pessoa com a qual eu tive envolvimento há 13 anos. Tinha apenas 20 anos. E essa pessoa foi presa hoje por não estar cumprindo o regime semiaberto. Não sei qual o vínculo que essa pessoa tem comigo, não sei porque informações estão sendo passadas da maneira que estão. Não sei por que querem tanto manchar minha imagem e minha reputação", iniciou Deolane.

"Fui na delegacia, sim, fazer um boletim de ocorrência. Porque as informações que estavam circulando a meu respeito são mentirosas. Meus filhos não são filhos de líderes de facção criminosa, eu não tenho ligação alguma com ninguém. O rapaz que foi preso hoje já faz 13 anos que não temos envolvimento nenhum. Sou mulher, ou ex-mulher, do MC Kevin, somente isso", explicou.

"A pessoa foi presa, sim, por não cumprir o regime de prisão imposta a ela. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que fui presa. Cada um carrega o fardo que lhe compete", finalizou.