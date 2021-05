Márcio Garcia Divulgação

28/05/2021

Rio - Márcio Garcia, que assumiu o lugar de André Marques no "The Voice Kids", acredita que a paternidade vai ajudar na nova função na TV. Pai de quatro filhos, o apresentador disse que a experiência profissional também é um aliado.



"A experiência do dia a dia com eles e o gerenciamento de crise que a gente tem que ter por conta dessa diversidade de idade me ajudam muito, com certeza", explicou.