Caio, do 'BBB 21', e Britney Spears Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:26 | Atualizado 28/05/2021 18:34

Rio - Caio Afiune chocou seus fãs, nesta sexta-feira (28), ao compartilhar foto que mostrava uma suposta captura de tela feita durante videochamada entre o ex-BBB e a Britney Spears. Minutos depois, o fazendeiro apagou a postagem e revelou, nos Stories, que era apenas uma brincadeira feita pelo apresentador Maurício Meirelles em suas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

“Meu Deus do céu! Acaba de acontecer algo bizarro na minha vida! Vocês não tem ideia! HAHA credo! Em breve”, dizia a legenda do post, seguida pela hashtag do serviço Amazon Prime. Em poucos minutos, os internautas registraram a surpresa com a publicação nos comentários. "O que tá acontecendo?", perguntou uma seguidora. "Não acredito", disparou outro admirador.

A história foi esclarecida após o ex-BBB apagar a publicação e revelar que era apenas uma brincadeira feita pelo apresentador Maurício Meirelles, que estava com acesso às redes sociais do fazendeiro. "A gente se divertiu demais, gente", disse Caio ao lado do jornalista, que também "invadiu" o grupo de WhatsApp dos participantes do "BBB21". "É diversão, vamos sorrir", finalizou o bastião.