Por Venê Casagrande

Publicado 17/05/2021 14:51 | Atualizado 17/05/2021 14:53

Rio - O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para pegar a LDU, na quarta-feira, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores, às 21h. Para este duelo, o técnico Rogério Ceni não contará com Rodrigo Caio, zagueiro que aturou no Fla-Flu do último sábado após se recuperar de uma fibrose muscular.



Antes do Fla-Flu, o planejamento do Departamento Médico do Flamengo, em conjunto com a comissão técnica, previa poupar Rodrigo Caio do jogo de quarta para escalá-lo no sábado, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. E o planejamento será cumprido. A ideia é segurar porque o zagueiro está numa volta gradual depois de um período longe dos gramados.

Além de Rodrigo Caio, Rogério Ceni não irá contar com Michael e Renê, que ainda se recuperam de lesões musculares. Diego Alves, embora tenha respondido nas redes sociais "que lesão?", dando a entender que não tem lesão, treinou à parte nesta segunda e é dúvida para pegar a LDU.



O goleiro não entra em campo desde o dia 4 de maio, quando sentiu dor na coxa e foi substituído no intervalo da partida contra a LDU, em Quito. De lá para cá, o camisa 1 já desfalcou o Flamengo em três jogos, contra Volta Redonda, La Calera e Fluminense.



O último treino do Rubro-Negro antes de encarar a LDU será na tarde desta terça-feira, quando Rogério Ceni irá definir o time titular.