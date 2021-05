Rhonan com a camisa que deseja entregar a Neymar Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 27/05/2021 16:29

Neymar é um daqueles ídolos do futebol que arrasta fãs por onde passa. No Brasil, mais precisamente na Granja Comay, em Teresópolis-RJ, local que a seleção brasileira se preparará para confrontos das Eliminatórias da Copa, não é diferente. Por lá se encontra Rhonan Lopes, barbeiro de 24 anos, fã incondicional do atacante e que sonha um dia cortar o cabelo do jogador do PSG, da França.

Rhonan carrega na pele a adoração por Neymar, com uma imagem do craque brasileiro tatuada no corpo, com a frase "Um dia realizei o meu sonho", algo que gera críticas de pessoas em seu convívio, como o próprio barbeiro relata.

Em entrevista ao Jornal O Dia, Rhonan contou como está sendo a saga por Neymar e revelou que está sem tomar banho desde que chegou ao local e se alimenta de biscoito.



"Estou dormindo há dois dias no carro e acho que vou até amanhã (sexta-feira). Eu estou me alimentando de biscoito. Almoço num restaurante da esquina, mas o resto do dia eu como biscoito. Não estou tomando banho, pois não tem onde tomar banho, e escovo os dentes no restaurante também. Está sendo difícil, mas é o meu sonho e vou atrás dele". "Me criticam muito. Me chamam de maluco e falam que eu não tenho o que fazer. Já falaram para mim que esse sonho é um sonho bosta, mas não dou ouvidos. Eu sei que estou fazendo o certo. Muita gente me ajudando. Não estou errado. Só tenho um sonho e quero realizar."Com muita fé e vontade, o barbeiro não poupa esforços para atingir o objetivo. Nesta semana, ele deu mais um passo em busca da vitória. Morador de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Rhonan decidiu ir até Teresópolis para dormir na porta da Granja Comary e está no local desde a madrugada de terça para quarta na esperança de ser visto por Neymar e ter a oportunidade de conhecê-lo.Em entrevista ao, Rhonan contou como está sendo a saga por Neymar e revelou que está sem tomar banho desde que chegou ao local e se alimenta de biscoito."Estou dormindo há dois dias no carro e acho que vou até amanhã (sexta-feira). Eu estou me alimentando de biscoito. Almoço num restaurante da esquina, mas o resto do dia eu como biscoito. Não estou tomando banho, pois não tem onde tomar banho, e escovo os dentes no restaurante também. Está sendo difícil, mas é o meu sonho e vou atrás dele".

Neymar se apresentou à seleção brasileira nesta quinta-feira, mas chegou de helicóptero e não passou pelo local que Rhonan está acampado, mas o barbeiro contou a emoção de ver o craque de longe.

VEJA ABAIXO OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA COM RHONAN, FÃ DE NEYMAR:



Quando começou essa adoração toda por Neymar?



"Começou em 2009, logo após a estreia dele pelo Santos. Eu tifnha 12 anos apenas e, a partir desse dia, eu comecei a admirar ele."



Você nunca cortou o cabelo dele, mas já cortou de outros jogadores?



"Já cortei o cabelo do Rhuan, do Botafogo. Já cortei do Thalles, que era do Vasco. E também de Yago, que também foi do Vasco".



Qual será a sua reação se um dia o Neymar te notar e te chamar para cortar o cabelo dele?



"Vou ficar muito nervoso, feliz, vou chorar. Vou abraçar muito ele. As pessoas não entendem, mas vou ficar muito feliz e nervoso. Se eu puder cortar o cabelo dele, vou deixar na 'régua' (gíria de barbeiro). Ele vai ficar satisfeito com o meu trabalho."

