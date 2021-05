16. Renê - 272 minutos (4 jogos) Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 25/05/2021 21:36

Atualmente reserva no Flamengo e tratando de uma lesão muscular, Renê recebeu sondagem do Fortaleza nos últimos dias. O diretor executivo do Leão, Sergio Papelin, em contato com o Jornal O Dia, confirmou que consultou a situação do lateral esquerdo rubro-negro, mas o retorno que teve de Bruno Spindel, diretor executivo da equipe carioca, é que o jogador está nos planos para a disputa da temporada 2021.

"Não falamos sobre empréstimo. Perguntei se tinham a intenção de liberar. Não falei em prazo, mas Bruno Spindel disse que ele (Renê) está nos planos", resumiu Sergio Papellin.

Bruno Spindel também foi procurado pela reportagem, mas, até a publicação desta matéria, o diretor do Flamengo não respondeu aos questionamento.

Renê é um dos jogadores mais antigos do atual elenco do Flamengo. No clube desde 2017, o lateral disputou 176 jogos e marcou cinco gols. O vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2022.