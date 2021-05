Gerson Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 20/05/2021 23:56

Depois de avançar nas conversas com o Flamengo, o Olympique de Marselha apresentou, nas últimas horas, o projeto de carreira a Gerson, com direito a um contrato de cinco temporadas e salário três vezes mais que os vencimentos atuais do meia no Rubro-Negro.

Apesar dos altos valores apresentados, Gerson não está, neste momento, inclinado a topar a oferta do Olympique e mostra indecisão nos bastidores. O jogador, inclusive, conversou com Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, e disse que ainda está dúvida e não sabe qual decisão tomar em relação ao seu futuro. As comissões, as "luvas" e salário não são entrave. O projeto de carreira é o que mais pesa.

A cúpula rubro-negra, por outro lado, entende que a oferta do Olympique por Gerson é irrecusável e mantém conversas com os representantes do time francês que estão no Rio de Janeiro, Tulio de Melo, ex-jogador, e Pascal, agente que participou também da ida de Thuler para o Montpellier, da França. Quem acompanha as conversas entre os dois clubes entende que, se fosse em outros casos, a negociação já teria sido interrompida pelo fato de Gerson não demonstrar tanta vontade de aceitar o projeto.

Mas, o fato de os valores apresentados serem altos e chegarem em um momento delicado no ponto de vista econômico, por conta da pandemia da Covid-19, o Flamengo mantém o elo com os representantes do Olympique na esperança de Gerson mudar de ideia e decidir aceitar a oferta do Olympique.

Fontes da reportagem dizem que Jorge Sampaoli cobra diariamente a chegada de Gerson, e a forma como argentino exige a contratação do volante brasileiro faz com que a responsabilidade sobre os representantes do clube francês aumentar. Inclusive, Tulio de Melo tem feito uma espécie de força-tarefa no Rio de Janeiro para conseguir cumprir a missão com sucesso.

Em relação a Flamengo e Gerson, em nenhum momento durante a negociação com o Olympique, a diretoria rubro-negra chamou o jogador para conversar e oferecer uma valorização salarial. Em nenhum momento esse papo rolou. Apenas antes de a proposta francesa chegar, e a cúpula havia dito que esse assunto poderia ser resolvido no segundo semestre, pois o time vive uma fase com "orçamento apertado".

Clubes rivais de olho:

Os valores especulados e confirmados pela reportagem da proposta do Olympique por Gerson, com 25 milhões de euros + bonificações, assustam até mesmo clubes rivais da equipe francesa. A reportagem conversou com um membro de diretoria de um time da França que se mostrou surpreso com as cifras debatidas e soltou: "Isso é sério mesmo? Como pode isso?"

Enquanto não há uma definição, Gerson segue a sua rotina de treinos e preparação para pegar o Fluminense na final do Carioca. A partida acontece neste sábado, no Maracanã, às 21h05, e o Rubro-Negro precisa de uma simples vitória para se consagrar campeão.

Ou seja, antes da decisão do Estadual, o futuro de Gerson não será decidido, e o jogador segue focado na disputa de mais um título pelo Flamengo.