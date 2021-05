Bruno posou para foto no saguão da Gávea Leitor Jornal O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 27/05/2021 17:13 | Atualizado 27/05/2021 17:14

Ex-goleiro do Flamengo e condenado a 20 anos de prisão pela morte da modelo Eliza Samudio, Bruno esteve nesta quinta-feira na Gávea, sede oficial do clube rubro-negro. Segundo relatos de pessoas, ele tentou entrar no local para assistir a um jogo de futebol feminino, mas, como estava sem máscara, o acesso não foi permitido pelos seguranças.

Ex-goleiro do Flamengo e condenado a 20 anos de prisão pela morte da modelo Eliza Samudio, Bruno esteve há pouco na Gávea. Segundo relatos de pessoas, ele tentou entrar no local para assistir a um jogo, mas como estava sem máscara, o acesso não foi permitido pelos seguranças. pic.twitter.com/O1QCYtdo7e — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 27, 2021

Publicidade

Bruno foi reconhecido por crianças que estavam no local no momento que pediram para tirar foto com o ex-goleiro do Flamengo. A ida à Gávea não foi um convite feito por dirigentes do clube, que tampouco sabiam do episódio, pois tomaram conhecimento após a publicação do jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.