Sarah e Rodolffo se reencontram

28/05/2021

Rio - Sarah Andrade e Rodolffo, da dupla com Israel, levaram os fãs à loucura, nesta sexta-feira (28), ao posarem juntos para a campanha de uma marca de roupas. Os ex-BBBs registraram o reencontro nas redes sociais e alimentaram a imaginação dos seguidores que torcem por um relacionamento entre os dois, apesar dos atritos vividos pela dupla durante o reality show.

"Olhem só com quem é o job de hoje! Estamos bonitos?", escreveu o sertanejo na legenda de um clique tirado com Sarah. Os torcedores do casal "Sarolffo" logo encheram a postagem de comentários, animados com o reencontro: "Vocês são lindos juntos", escreveu uma seguidora. "Torço muito por vocês", declarou outra.

Sarah seguiu uma linha mais descontraída e compartilhou um vídeo em que aparece dançando com o cantor. "Bananas de pijama tá diferente", brincou, se referindo ao conjunto que os ex-BBBs usavam na imagem. "Melhor casal que não é um casal", comentou uma fã.

Confira as publicações abaixo:

