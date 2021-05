Pocah foi a 15ª eliminada do 'BBB 21' Divulgação / TV Globo

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 16:46 | Atualizado 20/05/2021 16:47

Rio - Pocah resolveu contar para os seguidores como foi a primeira noite com o noivo, Ronan Souza, após a eliminação do "Big Brother Brasil". A funkeira, que foi pedida em casamento durante o programa "Mais Você", falou também sobre o reencontro com a filha Vitória, de 5 anos.



“Couro comeu”, escreveu Pocah após ser questionada sobre a noite com o noivo após a eliminação.