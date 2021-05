Luísa Mell Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 19:44 | Atualizado 27/05/2021 19:46

Luisa Mell falou sobre os rumores de que o marido, Gilberto Zaborowsky, teria traído ela com Najila Trindade. Em uma entrevista à revista "Quem", a ativista explicou que o casal se separou, de 2018 até o início de 2019, durante três meses. Nesse período, ambos estavam disponíveis para ficar com quem quisessem.

fotogaleria

Publicidade

"Olha, eu não descobri nada. Em 2018 nos separamos. Qualquer pesquisa vai mostrar isso. Tanto que passei meu Ano Novo com a Anitta. Ficamos três meses separados. Ele me falou que saiu com uma prostituta quando soube que eu estava com um namorico", explicou.

Após o tempo separados, Luisa e Gilberto conversaram e decidiram se reconciliar. "Quando voltamos, resolvemos começar de novo. Foi esta história que sei. Realmente não me interessa o nome da prostituta", reforça Luisa.