Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:43

Laura Keller disse estar arrependida de ter exposto o romance entre o ex-marido, Jorge Souza, e a amiga. Separados desde dezembro, os dois continuaram morando na mesma casa e fizeram um acordo para que não levassem ficantes para a residência.

Segundo um desabafo que fez durante a madrugada desta terça-feira nas redes sociais, Laura descobriu que Jorge está com uma mulher que se dizia amiga e fã dela. Durante esta terça, Laura falou sobre o desabafo.

"Ontem, na madrugada, eu estava com meu psicológico muito abalado, fiz uma coisa que não foi legal, eu incitei meus seguidores a pronunciar o ódio contra uma pessoa", começou.

"Eu me arrependo, porque isso não se faz. Eu estava muito magoada, e ainda estou, com tudo o que está acontecendo", disse.

Por fim, ela ainda disse que pretende se mudar. "Realmente, morar com o ex não tem como, dói. Hoje, mais do que nunca, foi decisivo. Eu vou sair dessa casa, eu preciso sair daqui, para minha cabeça ficar bem, para eu ficar bem, para meu coração ficar bem, para tudo ficar bem", finalizou.