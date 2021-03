Projota dá bronca em Arthur: ’Mano, cala a boca’ Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 07:53 | Atualizado 14/03/2021 07:56

Rio - Arthur mostrou mais uma vez que não está nem aí para Carla Diaz e falou sobre o desejo de conhecer amigas de Viih Tube quando sair do "BBB 21". O crossfiteiro comentou com Projota que Viih disse que vai apresentar várias amigas a ele quando o reality chegar ao fim. "Viih (Tube) falou que tem várias amigas para me apresentar lá em São Paulo. Vou para São Paulo, hein, Vitória?", gritou Arthur ao vê-la na pista de dança.

Projota imediatamente deu uma bronca no amigo, já que ele está em um relacionamento com Carla Diaz e isso poderia pegar mal com o público. "Mano, cala a boca", disse o rapper. Arthur tentou se justificar. "A gente não sabe o que vai se daqui pra frente", disse.

Projota voltou a puxar a orelha do rapaz. "Exatamente. Então não faz merd*". Arthur brincou: "É só uma zoeirinha. Uma put*riazinha. Não faz mal a ninguém".