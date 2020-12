Por iG

Publicado 04/12/2020 14:47 | Atualizado 04/12/2020 14:48

Solteira desde que se separou do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita aproveitou a noite de quinta-feira para se divertir com amigos. Em vídeos publicados nas redes sociais, a modelo aparece dançando funk na casa da empresária Bruna Olivo e tomando bons drinques.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nação Suita (@admiradasnaandressasuita)

"Estou no seu carro, tomando um drinque e agora a gente vai fazer um after na casa da Bruna, só para meninas", disse a Suita em vídeo gravado dentro de um carro. Além deste registro, pessoas que estavam presentes na reunião exibiram a modelo se divertindo.Suita postou um vídeo onde aparece dançando "Chama Ela", música de Lexa com Pedro Sampaio, e escreveu: "Canceladas". Uma conta dedicada à modelo compartilhou o registro e, nos comentários, os seguidores a elogiaram. "É isso, vida que segue, você é linda, poderosa, se joga na vida e viva!", escreveu uma. "Aproveita mesmo!", disse outra.