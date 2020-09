Duas jovens morrem após caírem em cachoeira de 30 metros

Santa Catarina - Duas jovens amigas, Bruna Rafaela Vellasquez, de 18 anos, e Monique Medeiros de Almeida, de 19 anos, morreram ao cair em uma cachoeira de 30 metros em Lages, em Santa Catarina, no fim da tarde do último domingo. De acordo com o Batalhão de Aviação da Polícia Militar, uma delas escorregou e a amiga, ao tentar segurá-la, também se desequilibrou.

Bruna Vellasquez morreu no local. Já Monique Medeiros, foi levada ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, com traumatismo crânio encefálico, mas não resistiu e veio à óbito ao dar entrada na unidade de saúde.

Galeria de Fotos Bruna Vellasquez,18, e Monique Medeiros, 19, morreram ao cair em uma cachoeira de 30 metros Reprodução/Redes Sociais Amigas postaram nas redes sociais a caminho da cachoeira Reprodução/Redes Sociais Duas jovens morrem ao cair em cachoeira na Serra de SC Águia PM/Reprodução Bruna Vellasquez,18, e Monique Medeiros, 19, morreram ao cair em uma cachoeira de 30 metros Reprodução/Redes Sociais Bruna Rafaela Vellasquez, de 18 anos Reprodução/Redes Sociais Monique Medeiros Almeida, de 19 anos Reprodução/Redes Sociais Bruna Rafaela Vellasquez, de 18 anos Reprodução/Redes Sociais Monique Medeiros Almeida, de 19 anos Reprodução/Redes Sociais Bruna Vellasquez,18, e Monique Medeiros, 19, morreram ao cair em uma cachoeira de 30 metros Reprodução/Redes Sociais

Por elas terem caído em um local de difícil acesso, a equipe de resgate teve que usar um helicóptero na localidade do Salto Rio Caveiras. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas junto com a polícia. Após ser confirmada a morte de uma delas ainda no local, a segunda vítima foi colocada em "maca de ribanceira" e conduzida até um campo, para depois ser levada de ambulância até o hospital.

O lugar onde as jovens estavam é proibido para visitação, segundo os socorristas, mas as visitantes acabaram indo até o local atraídas pela paisagem. Muitas pessoas acompanharam o resgate no local no fim da tarde de domingo.

As duas amigas moravam em Lages. Em redes sociais, amigos e familiares delas lamentaram as mortes. "Muito triste", escreveu uma pessoa. "Que triste. Meus sentimentos aos familiares", disse outra.

Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal de Lages às famílias das vítimas na manhã desta segunda-feira.