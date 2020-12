Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 13:40 | Atualizado 12/12/2020 13:41

Brasília - O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), processo seletivo usado por universidades federais e algumas estaduais, será aberto em abril de 2021 para que seja usada a nota do Enem 2020. A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação (MEC) na última sexta-feira (11).

A medida responde aos estudante que tinham dúvidas se a prova, que será realizada em janeiro, seria válida para o ingresso nas universidades em 2021.

Publicidade

"Por meio de consulta pública, o MEC estabeleceu as datas de realização do Enem 2020 e, a partir disso, foi necessário adequar os cronogramas das seleções que utilizam a nota do Enem para o ingresso na educação superior", disse o MEC em nota enviada à imprensa.