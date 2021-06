Sabrina Sato Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 19:22 | Atualizado 31/05/2021 19:23

Sabrina Sato abriu o jogo sobre o que pensa em relação a sexo e ao corpo masculino em uma participação ao podcast "Garotas da Capa", da revista "Harper's Bazaar Brasil".

No papo, a apresentadora não conseguiu definir qual parte masculina gosta mais, e explicou: "Qual a minha parte favorita? Acho que o peitoral do homem. Mas, na verdade, é o conjunto. Nós, mulheres, fantasiamos mais do que os homens. O sexo está muito na nossa cabeça. Eu olho para a bunda, olho para tudo".

A apresentadora também contou como a mudança de rotina por causa da pandemia afetou a vida dela com Duda Nagle.

"O que mais sentimos falta é do nosso espaço, do nosso tempo. Nenhum casal é feito para ser grudado o tempo inteiro. Nós enlouquecemos, mas aprendemos ao mesmo tempo".