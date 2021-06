Arthur Aguiar Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 18:19

Rio - Arthur Aguiar tranquilizou seus fãs, nesta segunda-feira (31), sobre seu estado de saúde após sofrer uma lesão enquanto ensaiava para a "Super Dança de Famosos" . O ator machucou sua coluna e precisou ficar de fora da competição no último domingo, indo direto para a repescagem. Segundo colocado do reality em 2015, o artista explicou sua situação em um vídeo feito quando estava no hospital, na sexta-feira passada.

"Tomei remédio. Estou com menos dor na coluna. Para quem não sabe, me machuquei no último ensaio. Acabei tirando algumas vértebras do lugar e acabei ficando muito tempo com elas fora do lugar", contou Arthur, em vídeo publicado nos Stories do Instagram. Na legenda, o ator escreveu: "7 vértebras 'saíram do lugar'... Sei que não é o termo correto de usar, mas é a maneira mais fácil de explicar".

"A região foi inflamada, dolorida, o que me impossibilitou de participar da apresentação. Não teria condições. Agradeço o carinho e as mensagens! Daqui a pouco estou bem", encerrou o artista no vídeo grava um dia após a lesão.