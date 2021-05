Arthur Aguiar Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 07:01 | Atualizado 30/05/2021 10:23

Arthur Aguiar está fora da edição deste domingo do 'Super Dança dos Famosos'. O ator, que ficou em segundo lugar na edição de 2015 do 'Dança dos Famosos', se machucou durante o treino e foi aconselhado pelo médico a deixar a disputa temporariamente. Nos bastidores, dizem que o ator teve uma lesão na coluna. Com isso, o ator ficará para a repescagem.

Esta colunista entrou em contato com a Central Globo de Comunicação na noite de sábado (29), mas até o momento não teve retorno.