MC Mirella e Dynho Alves Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 17:16

Dynho Alves, que foi eliminado do 'Power Couple Brasil' junto com a mulher, MC Mirella, resolveu falar sobre a morte de MC Kevin. Como estava confinado, Dynho ficou sabendo do acidente que levou à morte do amigo somente agora. Emocionado, ele relembrou momentos do início de sua carreira, quando recebeu ajuda de Kevin – Dynho dançava para ele e Mc Pedrinho –, e disse que o amigo foi uma das pessoas que mais o incentivou ele a cantar. Dynho contou ainda que pouco antes da queda, Kevin ligou para ele e foi atendido pela assessoria, que disse que ele estava no reality, e ouviu do MC que ele ia fazer mais sucesso.

"Pra mim foi um baque muito grande", disse.