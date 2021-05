Nicolas Prattes toma a primeira dose da vacina Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 15:42

Nicolas Prattes, de 24 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã deste sábado (29). "Tenho asma e bronquite desde os 7 anos. Quem me vê correndo 20 km, depois surfando e de noite correndo mais uns km, não sabe que isso vem desde cedo. Precisei inserir o esporte na minha vida pro meu bem estar e para controlar a asma, comecei na natação justamente por ser o mais recomendado pra minha comorbidade, depois fui para os outros esportes", disse ele, após se vacinar com a Astrazeneca.



O ator contou que lembrou das vezes em que passou mal: "Hoje na fila me passou um filme pela cabeça... todas as madrugadas com falta de ar em hospital ou em casa, até o início da pandemia e o dia de hoje (que não é o fim dela). Todos da fila estavam com um ar parecido de 'alívio'. Foi bom estar ali, cada um com sua história, sofrimento e superação diferentes mas por um mesmo motivo. Ter fé é o que nos resta e nos SALVA! VACINA SIM. VIVA O SUS. NÃO AO NEGACIONISMO!", escreveu ele em seu Instagram.