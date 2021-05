Bráulio Bessa Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 07:01

Bráulio Bessa segue internado por conta da Covid-19. Mas seu quadro de saúde vem evoluindo gradativamente. Na noite da última sexta-feira (28), a equipe do poeta emitiu o seguinte comunicado: "Hoje, 28 de maio, Bráulio Bessa permanece internado em decorrência da Covid-19, mas segue com significativa melhora, deixando, inclusive, de utilizar o auxílio do oxigênio. Logo que tivermos novas informações, avisaremos por aqui. Continuamos agradecendo por todas as mensagens de carinho e votos de melhora enviados por cada um de vocês".