Por O Dia

Publicado 29/05/2021 05:00

Após sair do 'BBB 21' e ser pedida em casamento pelo noivo, Ronan Souza, ao vivo, no programa 'Mais Você' de Ana Maria Braga, na Globo, a cantora Pocah já começou os preparativos para o casório. Recentemente, Ronan foi visto por uma leitora da coluna na loja Tiffany&Co. do Shopping JK, na área nobre de São Paulo. No local, ele comprou uma aliança de ouro com detalhes em amarelo e branco e cravejada de diamantes. A peça, de acordo com o site da loja, custa a bagatela de 9,8 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 60 mil.



Segundo a coluna apurou, o casamento de Pocah e Ronan será em duas etapas: uma cerimônia no civil, inicialmente prevista para acontecer em outubro deste ano, e outra no religioso, que deve contar com três dias de festa. Porém, a segunda parte do casamento só terá uma data definida depois que tiver vacina contra o novo coronavírus para todos, para que os noivos possam aglomerar com segurança.



Pocah e Ronan assumiram publicamente o relacionamento em agosto de 2019. Em dezembro do mesmo ano, os dois começaram a dividir o mesmo teto, junto a filha da cantora, Vitória, hoje com 4 anos. Enquanto Pocah esteve confinada no 'BBB', Ronan ficou responsável por cuidar da filha da funkeira, que é fruto do relacionamento dela com o funkeiro Mc Roba Cena. Antes de Pocah, Ronan namorou outra famosa por alguns meses: a cantora Anitta.