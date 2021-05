Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:21 | Atualizado 28/05/2021 18:24

Em conversa com os fãs no Twitter, a cantora Luísa Sonza revelou, de 22 anos, revelou que é mão de vaca. “Eu sou mão de vaca com coisas que acho fúteis. Agora com comida e essas coisas (necessárias), não”, disse a artista, que ainda confessou amar uma permuta: “Não gosto de gastar com nada, não (risos). Gosto é de ganhar mesmo”.

O papo começou após Luísa ter reclamado que o iPhone que ganhou no sorteio de Fiuk não estava funcionando e acabou sendo chamada por uma internauta de 'rica e mão de vaca'. E após afirmar que se considerava mão de vaca para coisas fúteis, eis que Sonza respondeu aos fãs o que considera como algo fútil. "Roupas, objetos, etc. Uso a mesma bolsa tem uns 5 anos, por exemplo", disse a artista.

Ela ainda questionou se seu signo tinha haver com sua postura de economizar sempre. "Lua em touro tem algo a ver? Quanto mais rica fico, mais pão dura fico".