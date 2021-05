Mirela Pizani Nathalia Bordallo/Divulgação

28/05/2021

Criada nos palcos e na coxia, Mirela Pizani, que já participou da novela 'Haja Coração' (TV Globo) e esteve na terceira temporada da série '1 Contra Todos' da FOX, descobriu um novo talento na pandemia. O hobby da adolescência voltou à tona durante o período de isolamento social. Mirela despontou no YouTube atuando e produzindo conteúdo.

Atualmente com mais de 900 mil inscritos no YouTube e 560 mil seguidores no Instagram, a atriz curte o resultado nas redes, seja atuando ou se divertindo nas lives jogando videogame. “Amo fazer lives, e a interação com as pessoas no chat deixa tudo mais divertido. Quase todos os dias estou ao vivo durante 3 ou 4 horas. Com a pandemia, sem poder sair de casa, comecei a gravar alguns vídeos jogando e o público curtiu a ideia”, conta Mirela.