Bráulio Bessa, poeta nordestino. Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 06:41 | Atualizado 28/05/2021 06:42

O poeta cearense Bráulio Bessa, de 35 anos, segue internado com Covid-19, mas apresenta melhoras segundo o boletim médico divulgado na noite de quinta-feira (27). Bráulio integra a equipe do 'Encontro',

"Hoje, 27 de maio, Bráulio Bessa permanece internado em decorrência da Covid-19, mas segue apresentando melhora gradativa, inclusive com a redução da inflamação pulmonar. Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Continuamos agradecemos as mensagens, a energia positiva e o carinho de sempre. Equipe Bráulio Bessa", diz o comunicado.



Bráulio foi internado em um hospital de Fortaleza, no Ceará, natarde de terça-feira (25). Ele teve os primeiros sintomas da doença na semana passada, quando testou positivo para o coronavírus, e chegou a ir para UTI devido à devido a baixa saturação de oxigênio. Bráulio está no quarto, mas ainda não tem previsão de alta.