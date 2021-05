Sabrina Sato Divulgação/Edu Moraes

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 05:00

Sabrina Sato realizou, na semana passada, o pagamento de uma indenização de R$ 140 mil a um segurança que sofreu fratura exposta enquanto transitava em a motocicleta. Ele foi atingido por um Toyota Hilux, de propriedade da apresentadora da Record TV. Este acidente ocorreu em 6 de julho de 2018 e a vítima permaneceu seis meses em tratamento.



O advogado do profissional de segurança afirma que o automóvel de Sabrina saiu abruptamente do supermercado Extra, sem dar sinal, objetivando fazer uma conversão proibida para chegar no sentido oposto da via, em direção ao Estádio do Pacaembu, no sentido em que seguia o condutor da motocicleta, uma Yamaha 250. Com a invasão da pista contrária, a vítima relata que foi atingida e arremessada com sua moto, batendo em outro carro, um Ônix. Ele ainda menciona que o motorista de Sato tentou fugir do local, mas foi impedido por outros motociclistas que o cercaram. O advogado acrescenta que seu cliente ficou gravemente ferido, sendo socorrido ao hospital Santa Isabel. Já o motorista de Sabrina foi encaminhado até a 23ª Delegacia de Polícia, em Perdizes, sendo feito o registro da ocorrência.



A vítima diz que passou por três cirurgias no tornozelo, ficando parcialmente manco, e por trabalhar como segurança, ficou inapto para realizar atividades de segurança pessoal, tendo vivido por meio de um auxílio doença que representa menos da metade da remuneração que ganhava na época da colisão. A apresentadora e o segurança fizeram um acordo amigável, para pagamento do valor de R$ 140 mil, sendo R$ 98 mil para a vítima e R$ 42 mil para o advogado, a título de honorários advocatícios. Os valores já foram quitados e o processo foi extinto no último dia 14.



Em nota, a assessoria de Sabrina esclareceu o seguinte: "o caso citado já foi encerrado, com celebração de acordo entre as partes. A apresentadora cumpriu com suas obrigações legais. Diferentemente do que foi publicado, o motorista da apresentadora, ao colidir com o motociclista, imediatamente prestou assistência à vítima tanto no local e posteriormente ao acidente. No momento da colisão, Sabrina não estava presente e apenas seu motorista conduzia o veículo".