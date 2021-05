Nova temporada da série 'Tô de Graça', com Rodrigo Sant'Anna. Elenco: Elieze Motta, Roberta Rodrigues, Rafael Zulu, Evelyn Castro, Andy Gercker, Isabelle Marques e Rita Guedes. Gianne Carvalho/Divulgação Multishow

As gravações do Multishow, que vinham acontecendo nos estúdios do canal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram suspensas temporariamente, após o registro de casos de Covid-19 nos bastidores da emissora. Segundo a coluna apurou, entre os contaminados estão funcionários e até integrantes do elenco de alguns dos programas da casa. Há ainda a informação de que uma das funcionárias teria morrido por não resistir às complicações da doença. No entanto, quando questionada, a assessoria do Multishow disse desconhecer que internamente haja caso de óbito relacionado à doença.

Segundo consta, a ordem nos bastidores é que todos - equipes e atores - façam testes de Covid-19, que serão bancados pelo canal. No entanto, o alerta vermelho foi ligado, pois, segundo fontes da coluna, há uma preocupação interna com um dos casos em específico, que precisou de internação. A produção teria sido avisada que os médicos suspeitam da variante indiana neste paciente. Por enquanto ainda não se fala nem oficialmente e nem internamente sobre quando os trabalhos devem ser retomados.



Procurada para comentar a suspensão das gravações e os casos de Covid, a assessoria do Multishow desconversou ao emitir o seguinte comunicado: "O Multishow segue com gravações no Rio de Janeiro e em São Paulo, como o TVZ (RJ), Jojo Nove e Meia (SP) e Os Roni (SP). Todas com rígidos protocolos, definidos por algumas das maiores empresas de biossegurança, e em conformidade com as diretrizes dos órgãos de saúde. Os testes de Covid na equipe fazem parte da rotina de gravação, assim como a suspensão temporária das produções em caso de exame positivo para a Covid-19 de algum membro".