Paulo Gustavo morreu aos 42 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 13:12 | Atualizado 10/05/2021 14:08

Rio - A Missa de Sétimo Dia do ator Paulo Gustavo será realizada nesta terça-feira, dia 11 de maio, às 18h30, no Cristo Redentor, será transmitida ao vivo pelo canal Multishow. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítima de complicações da covid-19.

A Missa de Sétimo Dia do ator será celebrada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, no Santuário Cristo Redentor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A celebração seguirá as normas internacionais contra o Coronavírus e as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária.

Na ocasião, o sinal do Multishow no Globoplay Mais Canais estará aberto e, mesmo quem não é assinante da plataforma, poderá acompanhar a despedida. A missa será restrita a parentes e amigos próximos do artistas. Homenagens serão feitas ao ator e a todas as vítimas da covid-19.