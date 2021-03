Apressada, Carla Diaz não posa para fotos com fãs no Multishow

Rio - Carla Diaz participou do programa "A Eliminação", do Multishow, na noite desta quarta-feira. A atriz chegou ao prédio onde é gravado o programa apressada e não posou para fotos com os fãs que a aguardavam no local. Segundo a agência de imagens Ag. News, a atriz também não posou para os fotógrafos. Os apresentadores Bruno de Luca e Viviam Amorim posaram para os fotógrafos e também atenderam os pedidos dos fãs.

