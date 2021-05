Walkíria Nascimento Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 21:33 | Atualizado 28/05/2021 22:01

Walkíria Nascimento, mãe de MC Kevin, participou de uma entrevista ao programa "Domingo Espetacular", da Record. Na conversa, a mãe do funkeiro revelou que o artista parecia pressentir que não teria uma vida longa. MC Kevin morreu no dia 16, após cair da varanda de um hotel no Rio.

"Eu sou uma estrela cadente, mãe. Eu vou viver pouco tempo", contou Walkíria.

Na entrevista, Walkíria explicou que não há briga pela herança deixada pelo cantor, e falou sobre sua relação com Deolane Bezerra, viúva de Kevin.

"Eu amo a mulher dele. Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né?", concluiu.