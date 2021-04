Thais interrompe merchandising de Vivian Amorim ao vivo no programa ’A Eliminação’, do Multishow Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 08:28 | Atualizado 15/04/2021 08:50

Rio - Thais Braz, eliminada do "BBB 21" na última terça-feira, continua cometendo suas gafes e trapalhadas fora do reality show. A dentista participou do programa "A Eliminação", do Multishow, na noite desta quarta e simplesmente começou a andar em frente a câmera enquanto Vivian Amorim, uma das apresentadoras da atração, fazia um merchandising.

Vivian foi interrompida enquanto dizia seu texto. "Opa, olha a Thais passando, vai lá Thais", disse a apresentadora, espantada com a interrupção. "Ai, gente, desculpa", lamentou a dentista, aos risos, sempre achando muito engraçadas as gafes que comete. Vivian e Bruno de Luca também caíram na gargalhada. "Ela deu ré, tem que passar assim nas câmeras", disse o apresentador, se abaixando e mostrando como fazer. "Pega essa dica do Bruno", completou Vivian.

Aos 28 anos, Thais ficou marcada no "BBB 21" por não conseguir se expressar. A dentista costuma falar como a personagem adolescente Tati, criada por Heloísa Périssé, disparando "tipo assim" para todos os lados. Ainda durante sua passagem pelo Multishow, Thais virou piada na web por não entender e não conseguir responder as perguntas dos apresentadores.