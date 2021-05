Viviane Araújo Reprodução

17/05/2021

Uma diva se inspirando em outra. Viviane Araújo publicou um vídeo no qual aparece usando uma camisa igual a de Anitta em "Girl From Rio".

Além da blusa, Vivi Araújo também está usando um biquíni cavado nas imagens. Na legenda, Vivi colocou a hashtag #GarotaDeJacarepaguá.







Recentemente, Vivi compartilhou alguns detalhes de sua festa de casamento, realizado na última semana. Após trocar alianças com Guilherme Militão, na última quinta-feira (13), a atriz e Rainha de Bateria do Salgueiro mostrou o vestido mias do vestido escolhido para cerimônia e o bolo da festa.

"Meus amores, foram tantos elogios à decoração intimista do meu casamento e principalmente ao bolo feito pelo que aí está ele em detalhe pra vocês!", exibiu ela. No vídeo, a estrela aparece com o modelo no joelho e dividindo a publicação com o bolo, que foi o centro de sua mesa toda decorada em branco. Após mais de um ano de relacionamento, os pombinhos oficializaram a união no cartório e celebram o momento com uma festa restrita.