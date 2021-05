Mirella e Dynho Alves Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:04

Rio - MC Mirella e o marido Dynho Alves foram eliminados do 'Power Couple Brasil', da Record TV, nesta quinta-feira. Eles disputavam a preferência do público ao lado de Nina Cachoeira e Filipe Duarte, e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, mas receberam apenas 28,12% dos votos do público e tiveram que deixar o reality.

"Estamos aqui de braços abertos, cheios de saudades e com muito amor para receber vocês!", escreveu Mirella, em suas redes sociais, em agradecimento aos fãs.

