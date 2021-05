Jojo Todynho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 13:24

Rio - Jojo Todynho mostrou toda sua insatisfação com a marca do seu telefone neste sábado. Em uma série de vídeos no Instagram Stories, a campeã de "A Fazenda 12" detonou a Samsung e disse que a empresa não está oferecendo o suporte adequado há cinco meses.

“Bom, eu tentei ligar no SAC e ninguém me atendeu. Mandei mensagem no Instagram e não tive resposta. Quero meu dinheiro de volta, Samsung, porque o telefone está uma merda. Está travando. Os meus stories estão uma merda... Às vezes, meu Whatsapp para, não abre a conversa, entendeu?”, disse Jojo.

Ela ressaltou ainda que vive o problema desde janeiro quando comprou o aparelho. “Tem cinco meses que eu estou com esse telefone e está dando problema. Até mandei um áudio para o Instagram da Samsung falando ‘pelo amor de Deus, vocês querem me matar. Acabei de comprar o 20 e vocês lançam o 21’. Só que o telefone a bateria descarrega muito rápido, ele está travando”, continuou.

Antes de finalizar, ela reiterou que vai insistir até a empresa responder. “Liguei na central, toca aquela música do inferno e ninguém atende. Eu estou put* da vida e quero que vocês resolvam o meu problema porque não foi barato, não. Esse telefone não é barato. Um 'fonezinho' é R$ 800. Então, não foi nada barato. Quero que resolva o meu problema porque eu não sou palhaça”, disse Jojo.