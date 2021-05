Sarah e Juliette Reprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 28/05/2021 09:39

Rio - Dois meses depois de sua eliminação do "BBB 21", Sarah Andrade segue em evidência, assim como seus ex-companheiros de confinamento. Mas a publicitária de 29 anos já faz planos para o futuro e sabe até onde pretende investir.

"Estou gostando dessa nova fase da minha vida e carreira. Quero utilizar toda minha experiência profissional para investir no ramo do entretenimento", disse a ex-BBB ao participar do "Mega Senha". Sara justificou também o que para ela seria um dos motivos de sua derrota no reality show: "Para ser bem sincera, não achava mesmo que eu fosse ganhar. Fiquei até surpresa quando saí e vi que tinha tanta gente que gostava de mim. Me achava muito normal. Não era uma pessoa caricata, que o povo se identifica”, disse ela, conscientemente ou não, fazendo referência à Juliette.

Em sua participação no game, Sarah Andrade derrapou numa questão sobre Geografia. A ex-BBB, que morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, errou ao tentar adivinhar a senha "Lisboa" em uma das rodadas. Após ouvir a dica "Portugal", ela respondeu "França", sem sucesso. Em uma nova chance, agora, com a dica "capital", a loira, ainda confusa, rebateu: "Lima?", divertindo a todos no estúdio. "Ela mudou lá da Europa para o Peru", brincou o apresentador.