Hugo Gloss e Juliette

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 10:19

Rio - Poxa! Parece que as coisas não andam nada bem para a nova milionária do Brasil. Campeã do 'BBB 21', Juliette tem se comunicado pouco com seus seguidores e foi cobrada pela produção de conteúdo em suas redes sociais. "Seu Instagram está super chato, mostra mais seu dia a dia, arrumando as coisas, a gente quer ver você sendo VOCÊ. Não deixa só a assessoria decidir lá não, reina", comentou a influenciadora Blogueirinha no perfil de Juliette.

Mas pouco tempo depois, o também influenciador Hugo Gloss, que esteve com Juliete na última semana, trouxe uma informação até antes desconhecida do grande público. "Juliette não tá bem. Menos cobrança", escreveu o jornalista. A partir daí, os fãs da paraibana, que se autodenominam "cactos" perceberam que o "não estar bem" de Juliette poderia estar relacionado à saúde mental da campeã do 'BBB 21'. Desde que saiu do confinamento, Juliette viu sua vida mudar completamente e ainda disse em recentes entrevistas que não estaria conseguindo dormir.