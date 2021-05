Após BBB 21, Pocah e Carla Diaz se reencontram Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 20:53

Rio - Os fãs de 'Pocar' - shipp de Pocah e Carla Diaz - podem dormir tranquilos neste domingo. Pelas redes sociais, a cantora e a atriz mostraram detalhes de um reencontro e provaram que a amizade formada no 'BBB 21' segue firme e forte. Pelos stories do Instagram, Carla mostrou que ela e Pocah estão na mesma sintonia que tinham na casa e resolveu responder perguntas de seguidores.

Um fã perguntou sobre um reencontro 'Pocarliette', ou seja, das duas com a campeã do programa Juliette Freire. E Carla respondeu: "Rolou agora", mostrando um print da videochamada que as duas fizeram com a vencedora do 'BBB 21'.