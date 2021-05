Pocah e Juliette Reprodução

Publicado 08/05/2021 13:22 | Atualizado 08/05/2021 13:23

Rio - Os fãs de Juliette e Pocah já começaram a se estranhar, mais uma vez, nas redes sociais. Após Pocah postar, no Twitter que gostaria de fazer uma parceria musical com a paraibana, os "cactos" disseram que a funkeira estaria tentando se aproveitar da fama de Juliette, campeã do 'BBB 21'.

"Sou apaixonada na voz da Ju! Vou armar a música e em breve pode ser que tenha poliette num feat! Só ela querer", escreveu, Pocah, que ouviu críticas como resposta. "Todo mundo se apoiando na fama da Juliette. Não querem fazer parceria com ela, e sim com os mais de 20 milhões de seguidores", disse uma seguidora.

No entanto, alguns fãs de Pocah saíram em defesa da cantora e resgataram um vídeo onde a funkeira fazia o convite a Juliette ainda no confinamento. "A Pocah falando que ia chamar a Ju pra cantar uma música com ela num show, porque ela canta muito bem", escreveu uma seguidora de Pocah.

Confira o vídeo com o convite e a postagem de Pocah:

A Pocah falando que ia chamar a Ju pra cantar uma música com ela num show, porque ela canta muito bem pic.twitter.com/Hbw6MdPXmE — Bárbara Lins(@Barbaralins36) May 6, 2021

Sou apaixonada na voz da Ju! Vou armar a música e em breve pode ser que tenha poliette num feat! Só ela querer — POCAH(@Pocah) May 6, 2021