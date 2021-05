Emilly Araújo Divulgação

Publicado 25/05/2021 16:10 | Atualizado 25/05/2021 16:10

A ex-BBB Emilly Araújo, vencedora da 17ª edição do reality, falou sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou na época do programa. Segundo a influencer, o dinheiro não é o suficiente para tudo o que ela imaginava gastar.

"O dinheiro ainda existe! Não fui tão inconsequente e saí torrando tudo. Mas, nesse mundo que a gente vive, não dá para fazer tanta coisa quanto eu achava que daria", disse Emilly, em entrevista ao programa 'Me Poupe! Show', da RedeTV!, desta terça-feira.

"Não me incomoda nem um pouco ser a 'Emilly ex-BBB'. Lido muito bem com isso. Fui lá, participei, venci e tudo bem falarem. Hoje sou empresária, apresentadora, influenciadora... Há pessoas que têm preconceito com isso", acrescentou.

