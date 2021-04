Marcos Harter Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/04/2021

Ex-BBB e médico cirurgião plástico, Marcos Harter acaba de entrar em mais uma enroscada. A TV Globo pediu, no último dia 5, que seja emitido um ofício, através do sistema online INFOJUD, da Receita Federal, para conferir a real situação econômica dele. A emissora dos Marinho quer que sejam disponibilizadas as últimas cinco declarações de imposto de renda de Harter à Receita federal.

Em ação que tramita contra a TV Globo, o ex-BBB saiu derrotado em primeira instância, contudo, recorreu da decisão e pediu a gratuidade de Justiça, alegando que sua situação financeira está péssima. Harter depositou R$ 500 para se valer do recurso, mas se tratando de uma causa de R$ 750 mil, ele deveria depositar 4% do valor, o equivalente a R$ 30 mil só de custas processuais.



Para garantir que a gratuidade do médico não seja deferida e que o recurso não seja aceito, no caso das custas não serem pagas, o advogado da Globo afirma que Marcos fez questão de juntar aos autos extratos que demonstram gastos mensais com cartões de crédito com valores superiores a R$ 19 mil e que ele ainda teria desembolsado R$ 30 mil com advogados particulares e especialistas em direito de imagem. Além disso, afirma ainda que as consultas médica de Harter inflacionaram após a fama conquistada através do 'Big Brother Brasil' e que, inclusive, ele se candidatou a vereador nas últimas eleições utilizando o nome Marcos do BBB', tendo assim gasto muito dinheiro em 'sua frustrada campanha'. A Globo então pediu que justiça mande o médico complementar o valor e, se não o fizer, pede que o seu recurso seja desconsiderado por deserção.



Marcos Harter cobra da Globo uma indenização por danos morais e materiais, devido à sua expulsão do 'BBB 17' com a justificativa de 'indícios de agressão física' à sua então namorada no reality, Emilly Araújo, a campeã daquela edição. Segundo os advogados de Marcos, a expulsão teria causado a ele uma 'avalanche transtornos', especialmente por ter sido publicamente taxado como 'agressor de mulheres'